Ученые рассказали о неожиданной пользе интернета и соцсетей

В современном мире заметна четкая связь между временем проведенным онлайн и счастьем человека.

Группа опытных ученых заявила, что ежедневное использование Интернета способно повысить настроение и значительно улучшить социальную жизнь человека.

Ученые из Норвегии провели исследование и выяснили, что регулярное использование Интернета позволяет людям дольше оставаться счастливыми. По их словам, это связано с тем, что Интернет помогает людям экономить время и чаще видеть друзей и семью, которые проживают в других странах.

Кроме того, большое количество информации и социальных сетей позволяют людям проще переживать кризис среднего возраста.