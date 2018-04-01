Украинские нацисты против «европейцев»: «Нацкорпус» сорвал тренинг по работе с ЛГБТ (ВИДЕО)

Боевики «Национального корпуса» в Полтаве сорвали тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества.

Как рассказала председатель TERGO Елена Глоба, националисты ворвались в помещение, где проходило мероприятие, порвали материалы организаторов, забирали телефоны у участников семинара.

«Примерно 15 человек ворвались утром, в начале тренинга. Мы позвонили в полицию. Пока ехала полиция, они успели порвать материалы — наши сертификаты, которые мы выдаем участникам, блокноты для заметок, вели себя грубо, отбирали телефоны, потому что активисты пытались их снять. Полиция вывела этих скандалистов», — рассказала Глоба.

Организаторы написали заявление в полицию.

Тренинг «Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества» был запланирован на пятницу и субботу. 18 психологам рассказывали о проблемах толерантности и инклюзии.

В то же время, пресс-секретарь «Нацкорпуса» Роман Чернышев сообщил, что инициатором акции была полтавская организация.

«Это была незапланированная акция, по инициативе полтавской организации. Мероприятие прошло без применения силы, никто не пострадал», — сказал он.

Причиной срыва мероприятия Чернышев назвал то, что «полтавская организация восприняла тренинг как пропаганду гомосексуализма».