Украинские неонацисты могут получить американское оружие, несмотря на запрет (ВИДЕО)

Конгресс США запретил поставки оружия неонацистскому полку «Азов», входящему в состав Нацгвардии Украины, но вряд ли возможно будет проконтролировать, куда оружие пойдет на самом деле.

Об этом заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко:

«Теоретически оружие не может поставляться этой, как говорится в статье, „неонацистской организации”, от которой Белый дом хотел бы каким-то образом отмежеваться. Но поскольку поставки оружия уже происходят в течение последних лет, то ту часть, которая будет оплачиваться, думаю, вообще нельзя будет проконтролировать, куда оно поставляется, в чьих руках в итоге окажется и какие преступления с помощью этого оружия будут осуществляться».

Как сообщала «Русская Весна», конгресс США запретил оказывать военную помощь «Азову».

«Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды», — пишет американское издание The Hill.