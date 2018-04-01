Ушел из жизни академик РАН Владимир Накоряков

Академик РАН, специалист в области теплофизики и физической гидродинамики Владимир Накоряков скончался в воскресенье.

Об этом сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Сибирского отделения РАН. Отмечается, что прощание с академиком планируется во вторник, однако время пока уточняется. Ученый ушел из жизни в 82 года.

Накоряков родился в городе Петровск-Забайкальский. Получил высшее образование в Томском политехническом институте. Занимал должность ректора Новосибирского государственного университета, замглавы президиума Сибирского отделения Академии наук СССР, а также возглавлял Институт теплофизики СО РАН. Являлся членом АН СССР с 1987 года, а академиком РАН — с 1991 года.