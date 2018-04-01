Успеть за 24 часа - 210 выпуск (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 11:51 ,

Успеть за 24 часа 210 серия последний выпуск 31 марта. О фэшн-аппетитах певицы Рианны не нужно много говорить. Каждый выход Рири становится событием для модников по всему миру. Ведь она создает тренды. Однако в гардеробе певицы исключительно брендовые вещи, стоимость которых настолько заоблачна, что большинство рядовых граждан не смогут себе позволить такие приобретения. Главное условие шоу – в студии нет ни одного зеркала и ни одного мобильного телефона. Эксперты-профессионалы: визажист Ольга Романова и парикмахер Елена Немцева. А ведет данное шоу известный стилист и модный дизайнер Александр Рогов.



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