В Кембридже простились со Стивеном Хокингом

14 марта в возрасте 76 лет скончался выдающийся английский физик-теоретик, космолог и популяризатор науки Стивен Хокинг. В Кембридже состоялась прощальная служба, которую посетили друзья и родственники Хокинга, а также британский актер Эдди Редмэйн, который сыграл его в биографическом фильме 2014 года «Вселенная Стивена Хокинга».



Прощание с Хокингом состоялось в церкви Святой Марии на территории Кембриджского университета, в котором Хокинг более 50 лет вел свою научную деятельность. Он объяснял аудитории сложные научные теории посредством популярных книг, одной из которых является «Краткая история времени».

Прах Стивена Хокинга будет захоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.



Когда к церкви подъехал траурный кортеж с прахом Стивена Хокинга, зазвонили колокола. Прозвучало 76 ударов, что равно числу лет жизни физика-теоретика. За катафалком следовали родные и близкие, в том числе и его дети — Люси, Роберт и Тим. Как только кортеж остановился, люди, пришедшие попрощаться с Хокингом, разразились аплодисментами.

Гроб украшали композиции из цветов, каждая из которых означала то, чем так интересовался Хокинг — одна из белых лилий, которая изображала вселенную, другая — из белых роз, представлявшая полярную звезду. Гроб в церковь внесли шестеро швейцаров из университетского колледжа Гонвилл-энд-Киз.

«Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и заметной частью жизни города», — говорилось в заявлении детей Стивена Хокинга. — Именно поэтому мы решили провести поминальную службу в городе, который он так любил и который любил его. Жизнь и работа нашего отца много значила для многих людей — как религиозных, так и не религиозных».



Всего на поминальной службе собралось 500 человек, в числе которых был британский актер Эдди Редмейн, который сыграл его в биографическом фильме 2014 года «Вселенная Стивена Хокинга». На службе он прочитал отрывок из книги Екклесиаста (3.1-11), в котором говорится о том, что «человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца».

Редмейн стал не единственной звездой, посетившей службу. Также были приглашены рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй, актриса Анита Добсон и ирландский комик и телеведущий Дара О’Бриэн. В списке приглашенных также значились имена Илона Маска и драматурга Алана Беннетта.

Выдающийся английский физик-теоретик, космолог и популяризатор науки Стивен Хокинг стал одним из самых уважаемых и известных ученых своего времени, несмотря на тяжелое нейродегенеративное заболевание. Он умер 14 марта у себя дома в Кембридже, в возрасте 76 лет.

