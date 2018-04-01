В Мариуполе во время матча болельщики «Динамо» подрались с полицией

В Мариуполе во время матча между местной командой и киевским клубом «Динамо» возникла драка между болельщиками и полицией.

По информации, во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения. В результате, завязалась драка с правоохранителями, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни.

В то же время, о причинах драки пока что не сообщается, предположительно она возникла из-за запрета полиции покидать сектора во время перерыва между таймами. Несколько болельщиков все равно покинули свои места, несмотря на предупреждения, что зайти обратно они не смогут.

Когда же полиция отказалась впустить их обратно в сектор, началась ссора, во время которой остальные болельщики, видимо, решили помочь своим товарищам.

По данным, один из принимавших участие в драке болельщиков пострадал. Еще несколько были задержаны, однако полиция обещает отпустить их, как только будут установлены все обстоятельства происшествия.

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