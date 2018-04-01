В Москву возвращаются высланные Штатами дипломаты (ВИДЕО)

В Москву прибыл первый из двух самолетов с высланными из США российскими дипломатами.

Самолет Ил-96 приземлился утром в воскресенье в московском аэропорту Внуково-2. На борту находились 46 сотрудников посольства России в Вашингтоне и члены их семей.

За ними прибыла колонна автобусов, которая отвезет их в Москву.

Напомним, США высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают консульство РФ в Сиэтле.

Со здания на Фурштадской улице Петербурга убран флаг США, а с самого здания снята дипломатическая неприкосновенность — это было сделано, когда последний дипломат покинул здание бывшего консульства.