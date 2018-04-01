В Одессе конфликт из-за упавшего балкона закончился стрельбой

В Малиновском районе Одессы в ходе ссоры из-за упавшей балконной плиты житель дома выстрелил в своего соседа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области в Facebook.

«Установлено, что в квартире, расположенной на восьмом этаже, произошел обвал балконной плиты, которая упала на балкон соседей снизу. Это стало причиной конфликта между жителями дома. Во время ссоры житель квартиры с восьмого этажа выстрелил из травматического оружия соседу в грудь. Сейчас 30-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с травматическим ранением грудной клетки слева», — сказано в сообщении.

Решается вопрос о привлечении стрелявшего к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Одессе обрушились два балкона жилого дома.

Фото: пресс-служба полиции Одесской области