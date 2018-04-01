В России исчезла одна профессия

В России ликвидировали профессию стенографиста, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Стало известно, какие профессии станут ненужными с развитием технологий

Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Такое решение принято из-за невостребованности этой сферы деятельности. Стенография подразумевает использование при письме знаков и сокращений, что позволяет быстрее записывать устную речь.

Ранее министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов выразил мнение, что с развитием цифровых технологий в России станут ненужными профессии бухгалтера и кадровика. Кроме того, сильные изменения произойдут с профессией врача. По его словам, самый главный риск в развитии технологий — это обеспечение вопросов глобальной безопасности.

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