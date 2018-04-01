В Волоколамске начался митинг против полигона «Ядрово»

В подмосковном Волоколамске местные жители вышли на новый митинг против полигона бытовых отходов «Ядрово». Об этом сообщает журналист «Коммерсанта» Александр Черных в своем телеграм-канале.

По его подсчетам, на акцию вышли около 2,5 тысячи человек.

Как сообщает РБК, собравшиеся скандируют: «Закрыть!», также люди держат плакаты: «Воробьев! Тулеев ушел, а ты?», «Путин! Приезжай в наш город, поживи и подыши».



Сегодня на акции организаторы распространят петицию об отставке главы Подмосковья Андрея Воробьева.

Одним из требований активистов стало освобождение организатора митингов Артема Любимова, которого задержали накануне. Его обвинили в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Волоколамск сейчас. Митинг против свалки «Ядрово». pic.twitter.com/0HmzdZmkdZ

— Olya Guseva (@GusevaOlyaa) 1 апреля 2018 г.