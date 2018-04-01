В Волоколамске задержан организатор митинга против полигона

Один из организаторов митинга против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске Артем Любимов задержан. Об этом он сообщил на опубликованном видео из отделения полиции. Видео разместил юрист, участник протеста против свалки Денис Кунаев.

По словам Любимова, он ехал в Москву, когда его автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС уголовного розыска.

Видео доснять не дали. Артём рассказывает об обстоятельствах своего задержания. pic.twitter.com/04Xv2jxXuJ

— Denis Kunaev (@d_kunaev) 1 апреля 2018 г.

Как, в свою очередь, уточняет Кунаев, полиция досмотрела автомобиль Любимова и доставила его в ОМВД по городскому округу Истра. Ему вменяют неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Дело Любимова рассмотрят 2 апреля. Активист уже объявил голодовку.

Данную информацию подтвердили РБК местные жители, а в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области изданию сообщили, что «такая информация не поступала».

Отметим, что сегодня в Волоколамске запланирован митинг против полигона «Ядрово».