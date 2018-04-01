Вечерний Квартал 95 - Лучшее (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 17:49 ,

Вечерний Квартал-95 Лучшее последний выпуск 31 марта. Многодетная киевская семья укрепляет иммунитет в проруби. Грипп отступает – эпидпорог превышен только в трех областях: Закарпатской, Тернопольской и Житомирской. Чтобы не болеть в следующем сезоне, уже сейчас надо готовиться и укреплять иммунитет, говорят специалисты. Искрометный юмор, который вызывает исключительно положительные и приятные эмоции и самый искренний смех. В этом концертном шоу по-доброму и от души смеются над политиками и спортсменами, музыкантами и телезвездами. Участие в съемках проекта принимают все актеры юмористической Студии Квартал-95.



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