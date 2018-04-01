Вечір з Наталею Гаріповою - 5 выпуск, Александр Педан (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 16:35 ,

Вечер с Натальей Гариповой 5 серия Александр Педан последний выпуск 31 марта. Уже совсем скоро, гость нового юмористического шоу, разыграет Евгения Клопотенко. Шоумен и телеведущий предложит роль, для которой необходимо поправиться на 20 кг. Но согласится ли известный кулинар на такие жертвы ради денег? А также! Услышим ли мы смех Натальи Гариповой после встречи с Педаном? Ведь уже в эту субботу он сравнит его с предсмертными вдохами, что очень обескуражит известную телеведущую.



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