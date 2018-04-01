Вести. Новости (29.03.2018)

Вести. Новости последний выпуск 29 марта. Капитализация Facebook упала на 90 миллиардов долларов, для сравнения, на эти деньги можно 2,5 года содержать всю Москву. Основная причина такого падения – скандал вокруг утечки данных из соцсети через компанию Cambridge Analytica. США требуют от России признать вину и обзывают морским чудовищем. Госдеп США задал новый стандарт международной политики. Официальный представитель ведомства Хизер Науэрт сообщила о том, что улучшение отношений с Москвой возможно, но только если Кремль признает свою ответственность за дело Скрипаля.



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