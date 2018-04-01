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» » Вести в субботу с Сергеем Брилевым (31.03.2018)

Вести в субботу с Сергеем Брилевым (31.03.2018)


Добавлено: 01 апр 2018 в 16:35,
Вести в субботу с Сергеем Брилевым последний выпуск 31 марта. Официально траур закончился, но, конечно, у всех нас Кемерово до сих пор в сердце. Заводский районный суд Кемерова арестовал до 25 мая Юлию Богданову – гендиректора ОАО “Кемеровский кондитерский комбинат”, которому принадлежало здание торгового центра “Зимняя вишня”. Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлено бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора по региону Танзилии Комковой. Досмотр рейса “Аэрофлота” в Лондоне может быть связан с делом Скрипаля, несмотря на утверждения британских СМИ, что это не так. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

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Добавлено: 01 апр 2018 в 16:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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