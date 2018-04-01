Все буде смачно - 10 блюд-розыгрышей к 1 апреля - Рецепты (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 11:52 ,

Все буде смачно. 10 блюд-розыгрышей к 1 апреля. Рецепты последний выпуск 31 марта. Паштет-помидор готовится из куриной печени, выкладывается в форме помидора и поливается желейной глазурью из клюквы. Необычный паштет в форме помидора с интересным сочетанием вкусов – хорошая идея для первоапрельского розыгрыша и вкусного застолья. Первое апреля – особенный день: на завтрак можно побаловать родных сладкой желейной яичницей без яиц с картофелем фри без картофеля, а потом подать бисквит, только не на тарелке, а в яйце. С этими блюдами праздничное и веселое настроение вам обеспечено.



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