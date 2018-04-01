Выборы главы Кузбасса пройдут 9 сентября

Нового губернатора Кемеровской области выберут в единый день голосования, 9 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК РФ Евгения Шевченко.

В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года, — отметил он.

Ранее глава Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Ее уже принял президент Владимир Путин. И.о. главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.