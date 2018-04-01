Выборы губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября

Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко, передает ТАСС.

«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», — сказал Шевченко.

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Ранее Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Глава государства принял отставку Тулеева. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

Цивилев пообещал, что жители Кузбасса будут вместе с властью определять приоритеты развития.

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