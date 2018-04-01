Взвешенные люди - 4 сезон, 7 выпуск (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 10:58 ,

Взвешенные люди 4 сезон 7 серия последний выпуск 31 марта. Откровения Анфисы Чеховой. Пилатес, балет, йога — это то, что меня расслабляет. Но, честно говоря, если есть свободное время, я предпочту его провести с сыном. Мне кажется, что, прежде всего, нужно оставаться мамой. Хотя наш тренер проекта Наташа Луговских подбивает меня на занятия в зале. Зависимость от еды и желание зажевывать свои стрессы прошли. Ведущая шоу – гламурная и принципиальная Анфиса Чехова. Участники проекта будут бороться за 3 миллиона рублей и путевку в новую жизнь — без лишних килограммов и проблем со здоровьем. Тренеры и наставники проекта: Сергей Пархоменко, Наталья Луговских и Сергей Бадюк.



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