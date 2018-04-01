Йеллоустоун готовит катастрофическое извержение в ближайшие десять лет – НАСА

Новости сегодня, 01.04.2018: ученые НАСА выяснили, что Йеллоустоун готовит катастрофическое извержение в ближайшие десять лет. По их мнению, вулкан представляет собой огромную опасность, даже больше чем падение астероида.

Специалисты из Университета Аризоны, изучив породу вулкана, считают, что извержение гейзера случится намного быстрее, чем все ожидают.

Геологическая служба США ежедневно следит за поведением Йеллоустоуна и составляет отчеты о происходящем на его территории. Специалисты отмечают, что начиная с марта 2018 года, вулкан начал проявлять активность. Многочисленные подземные толчки, говорят лишь об одном - Йеллоустоун неспокоен. Недавно стало известно, что на территории заповедника проснулся гейзер, спавший 14 лет.

Какое будущее уготовано человечеству, сказать пока никто не может, но одно ясно точно, вулкан опасен и не зря власти США разрабатывают планы спасения американцев на случай начавшейся катастрофы.