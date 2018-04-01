Юношеская сборная России по футболу сыграла вничью с камерунцами

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Футболисты юношеской сборной России (игроки 2002 года рождения) разошлись миром со сверстниками из Камеруна в матче группового этапа на международном турнире во Франции.

Встреча группы B, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 1:1.

Сборная России, набравшая одно очко в трех играх, заняла третье место в группе. В понедельник россияне сыграют с командой Аргентины в матче за итоговое пятое место на турнире.

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха подчеркнул, что результат на этом турнире для российской команды "не имеет первостепенного значения".

"Приоритетная задача – приобретение нашими игроками международного опыта в матчах с соперниками самого высокого уровня, представляющими разные школы футбола. Полученный опыт должен помочь нашей команде успешно выступить в европейской квалификации, в которой мы стартуем осенью 2018 года", - отметил Хомуха, чьи слова приводит сайт Российского футбольного союза.