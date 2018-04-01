Захарова открытым текстом назвала основную цель Запада в отношении России

Антироссийская истерия, обусловившая высылку российских дипломатов из США и нескольких стран Запада на основании ложных обвинений в "деле по отравлению Сергея Скрипаля", имеет вполне определенную цель.

Об это заявила Мария Захарова, официальный представитель российского МИД.

В интервью «Пятому каналу» она высказала предположение, что наиглавнейшей целью некоторых западных государств является срыв проведения чемпионата мира 2018 года по футболу, который пройдет в России.

Отвечая на вопрос о возможной изоляции России со стороны Запада, в контексте проведения мирового чемпионата Захарова заявила, что это и есть главная цель западных стран, их «голубая мечта».

Россия впервые проведет ЧМ по футболу на своей территории. Соревнования пройдут с 14 июня по 15 июля этого года. Чемпионат проводится в одиннадцати российских городах.