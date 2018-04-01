Новости сегодня, 01.04.2018: жизнь после смерти существует: «мертвые души» вспоминают невероятное о своей загробной жизни.

Что же происходит с нами после смерти, пытаются выяснить ученые со всего мира. Как показывают многолетние исследования, человеческая душа бессмертна и после остановки физиологических и биологических процессов целого организма, люди переходят в состояние «бессмертия».

Ученые путем исследования клинической смерти, пришли к выводу, что после того как останавливается сердце, человек еще какое-то время прибывает на Земле, некоторые даже видят и слышат что с ними происходит.

По словам экспертов душа покидая тело, устремляется в загробную жизнь, после чего она снова перерождается и оказывается на Земле. Тому подтверждением являются невероятные истории детей, которые помнят свою прошлую жизнь и знают кем они были до того как родились.

Мотивационный оратор Вейн Дайер написал книгу «Воспоминания Небес». Автор собирал случаи воспоминаний детей о прошлых жизнях. Доктор Дайер изучал письма родителей, которые говорили о рассказах своих детей.

Ребятишки часто описывают, как умирали. Но они еще слишком малы, чтобы столько знать о смерти!

Американка Сьюзан Боуэрз рассказала, что ее трехлетний сын, с трудом завязывая шнурки на ботинках бормотал:

По словам доктора, дети часто вспоминают родственников, которые умерли до его рождения. Во всех происшествиях окружающие не сообщали детям о погибшем члене семьи.

У матери Джуди Амсберии произошел выкидыш, и мертворожденную девочку назвали Николь. Через два года забеременела Джуди и тоже назвала дочь Николь.

Когда девочке исполнилось пять лет, она заявила маме:

Трехлетняя дочь Джуди Найсели сказала маме, что раньше была мальчиком, и бабушка была ее мамой:

Действительно, бабушка девочки потеряла сына, которому должно было исполниться четыре года.

Сьюзан Робинсон проснулась от того, что трехлетняя дочка нежно, по-матерински, гладила ее по волосам и говорила:

Письма из книги Дайера подтверждают теорию, что перед рождением детям позволяют выбирать родителей.

Тина Митчел из Блекпула описывает, как пятилетний сын во время поездки в автомобиле показал на облака в небе и сказал:

Мари Биркет из Саутгемптона прервала беременность из-за проблем со спиной. Через несколько лет женщина стала матерью.

Двухлетняя дочь Мари сказала: