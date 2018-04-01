Зимин: Поветкин не испытал каких-то проблем в бою с Прайсом

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости, Василий Конов-мл. Россиянин Александр Поветкин не испытал никаких проблем в бою с британцем Дэвидом Прайсом, который изначально уступал сопернику по всем компонентам, заявил РИА Новости бывший тренер Поветкина Александр Зимин.

Повектин в субботу в Кардиффе в пятом раунде нокаутировал Прайса и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Для 38-летнего россиянина, который является обязательным претендентом по линии WBA (Super) и занимает первую строчку рейтинга WBO, эта победа стала 34-й на профессиональном ринге при единственном поражении от украинца Владимира Кличко, а 34-летний Прайс потерпел пятую неудачу при 22 победах.

"Я не думаю, что Саша испытал какие-то проблемы. Он работал в своем стиле и манере, наносил большое количество ударов. То есть делал то, что надо. Но надо признать, что давление на него было большим, все-таки бой в Великобритании проходил. Но Прайс не является соперником для Саши. При этом можно сказать, что Саша такой победой зарекомендовал себя в Великобритании", - сказал Зимин по телефону.

Зимин считает, что Поветкин вправе рассчитывать на благоприятный исход боя с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBO и IBF британцем Энтони Джошуа.

"Нужно еще больше сосредоточиться на повторных комбинациях, атаках: по три раза атаковать, не отходя и находясь на боевой дистанции, - добавил специалист. – Нужно подойти к бою хорошо в технико-тактическом, физическом плане, а также, самое главное, в психологическом плане".