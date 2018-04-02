Американский журнал сделал из Трампа свинью

Портрет сорок пятого президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который появился на обложке нового номера журнала New York Magazine, получился слегка необычным — Трамп, в частности, изображен со свиным рылом.Портрет Трампа в образе свиньи дополнен надписью: "Не тайный заговор. И не какая-нибудь некомпетентность. И даже не жестокость. Все дело в коррупции, дурачок". А главный материал номера называется "Пятьсот один день в болоте" и посвящен, как несложно догадаться, президентству Трампа.В США, напомним, не утихает скандал, вызванный "российским вмешательством", которому якобы подверглись выборы президента. И этот скандал, как следует отметить, надоел уже не только простым обывателям, но и правящим кругам — в конце февраля офпредставитель Белого дома Хоган Гидли сказал, что в Америке есть две влиятельные группы, которые дестабилизируют обстановку в стране в большей степени, чем любые попытки вторжения, предпринимаемые российским правительством в информационном пространстве. Этими двумя группами, как отметил Гидли, являются Демократическая партия и крупные средства массовой информации.Если говорить о СМИ, то они действительно как будто сконцентрировались на атаках на президента — помощник пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс говорит, что американские СМИ тратят в семьдесят раз (!) больше усилий и времени на нападки на Трампа, чем на освещение каких-то важных реформ.