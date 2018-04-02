Антикоррупционные войны: в ЕС пристально следят за развитием событий в Киеве

Руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии (орган исполнительной власти ЕС, - ред.) Петер Вагнер заявил, что в Европе пристально следят за развитием ситуации вокруг непрекращающегося противостояния между Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).Об этом европейский чиновник рассказал в интервью телеканалу “112 Украина”.“Мы следим за событиями в Киеве. Безусловно, это не производит хорошее впечатление, когда те, кто должен отвечать за борьбу с коррупцией, борются друг с другом”, - констатировал Вагнер.НАБУ подозревает Холодницкого в давлении на суд, чиновников и свидетелей для дачи неправдивых показаний.Отметим, что в конце минувшей недели в разборки между САП и НАБУ посчитал нужным вмешаться глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко. В частности, он обратился к дисциплинарной комиссии прокуроров Украины с просьбой уволить руководителя САП Назара Холодницкого.