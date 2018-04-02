Автомобиль недели: KIA K900

KIA Motors на Международном Автосалоне в Нью-Йорке впервые представила новое поколение флагманского седана KIA K900.

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Дизайн К900 дает новое представление о премиальности в модельном ряду KIA. К900 выглядит более «стройным» благодаря изменившимся пропорциям. В своей работе дизайнеры KIA руководствовались концепцией «Притяжение престижа» (Gravity of Prestige).

Новый рисунок фирменной решетки радиатора «Quadric pattern» («Квадратичный узор») является центром внимания в облике К900. Этот рисунок состоит из 176 «ячеек» в форме ограненных драгоценных камней. Плавные линии, берущие свое начало на передней панели автомобиля, поднимаются через капот, проходят по всей длине кузова к задним крыльям и завершаются на корме седана.

Интерьер нового К900 элегантен, но лаконичен. В салоне создана атмосфера для отдыха – здесь современно, комфортно и отсутствуют лишние детали. Доступен вариант водительского сиденья с 20 направлениями регулировки. Чтобы добиться комфорта и особенной атмосферы, водители могут настроить интерьер нового К900 еще в более точном соответствии со своими предпочтениями и настроением, используя новую систему регулируемой подсветки. Она была разработана в тесном сотрудничестве со специалистами работы с цветом – Pantone Institute. Используя 64 доступных цвета подсветки, специалисты Pantone создали семь цветовых тем. Специально для этой модели были созданы аналоговые часы швейцарского часового бренда Maurice Lacroix.

Как и предполагалось, новый K900 оснащен набором самых современных технологических решений. На центральной консоли разместился сенсорный регулятор, с помощью которого водитель может управлять 12,3-дюймовым сенсорным экраном интерфейса HMI, отображающим карты, маршруты, источник аудиосигнала, настройки системы климат-контроля и другую информацию.

Великолепную динамику, соответствующую флагманскому статусу KIA K900 обеспечивает 3,3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Такой же двигатель устанавливается на самую мощную версию первого «гран-туризмо» KIA Stinger GT. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач второго поколения (собственной разработки).