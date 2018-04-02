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Бактериологическая война: враг всё тот же


Добавлено: 02 апр 2018 в 04:16, Категория: Новости на сегодня
Бактериологическая война: враг всё тот же

О сети американских микробиологических лабораторий, развернутых по периметру России, говорилось давно и много. Казалось бы, зачем возвращаться к этой теме, если лаборатории все равно построены, а новых данных, способных хоть как-то повлиять на наше отношение к данному аспекту американского присутствия на наших границах, не появляется?

Тем не менее, один повод для такого разговора все-таки есть. И это не что иное, как чрезвычайно повысившийся градус военной угрозы со стороны США и их европейских сателлитов.

Думайте что угодно, но если уж министр иностранных дел РФ говорит, что американцы готовят европейцев к применению ядерного оружия против России, а президент России в своём ежегодном послании уделяет огромное время новым видам оружия, имеющего стратегическое назначение, мы имеем право думать, что война действительно топчется у наших границ.

А значит, те возможности, которые раньше скромно именовались «потенциальными», вот-вот окажутся наиболее востребованными и приоритетными. А микробиологические лаборатории, которые «потенциально могут» производить боевые штаммы опаснейших микроорганизмов, скорее всего, этим и займутся.

Если уже не занялись…

Прежде чем приступить к анализу ситуации, открывающейся с нового ракурса, давайте все-таки дадим хотя бы небольшую справку для тех, кто пребывал в счастливом неведении или просто ленится заново ворошить всю информацию, которая есть в открытом доступе.

Итак, в рамках соглашения, подписанного Минздравом Украины и Министерством обороны США ещё 29.08.2005, на территории соседнего с нами государства была открыта целая сеть объектов, предназначением которых является изучение штаммов различных патогенных микроорганизмов. Среди этих объектов были как относительно небольшие лаборатории на базе различных учреждений украинского Минздрава, так и полноценные референсные лаборатории, имеющие третий уровень микробиологической защиты и способные вести работу с высокоактивными штаммами патогенных микроорганизмов, в том числе с боевыми.

Также подобная работа проводилась и с другими государствами, расположенными по периметру России, и не только. В частности, на ниве этого сотрудничества весьма преуспели наши грузинские соседи: помимо Центральной референсной лаборатории, там было построено ещё несколько объектов, в том числе и банк возбудителей остропротекающих и опасных заболеваний.

Добавьте сюда Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдову, Киргизию и даже Армению, присоединившуюся к этому проекту несколько позже, но достаточно активно.

Нелишним будет напомнить, что наши соседи встречали американцев не с пустыми руками. Помимо имущества старых НИИ или ветеринарных станций, они передавали, в частности, сохранившиеся у них со времен СССР коллекции боевых штаммов сибирской язвы, чумы, туляремии и других сильнейших патогенов.

Продвигалась эта программа под весьма благовидными предлогами. Речь шла о предотвращении угрозы, о взятии под контроль опасного советского наследства, о заботе о жизни и здоровье жителей постсоветских стран и о недопущении распространения природных очагов инфекций, традиционно присутствующих в том или ином государстве.

Однако были и большие странности (мягко говоря). Например, куратором и основным исполнителем программы было Министерство обороны США. Ещё более странно то, фактически этим занималось РУМО — Разведывательное управление Министерства обороны США, прямой аналог нашего ГРУ. В 2017 году серьёзное расследование по этому поводу провел небезызвестный «Киберберкут», и опубликованные им результаты прямо указывают на конкретных кураторов из РУМО, действующих как через дипломатические, так и через якобы коммерческие каналы. В представленной ниже таблице довольно наглядно видно, кто и каким именно образом продвигал и реализовывал американскую программу.

«Гуантанамо» для микробов или чумные одеяла для аборигенов?

Некоторое удивление вызывала и сама необходимость такого сотрудничества: как ни странно, украинские санитарно-эпидемиологические службы считались одними из самых компетентных в Европе, и вряд ли Украина нуждалась в такой тесной опеке со стороны американского оборонного ведомства, пусть даже оно и извелось от мысли о возможной угрозе со стороны страшных советских бактерий.

Единственным относительно правдоподобным допущением было то, что американцы, весьма щепетильно относящиеся к потенциально противозаконным действиям на своей территории, пытаются таким образом вывести какие-то разработки из-под американской юрисдикции.

Примерно так, как это было с лагерем для военнопленных на американской базе Гуантанамо: если бы американские военные и спецслужбы пытали бы пленных на территории США, кто-то наверняка сел бы в тюрьму. Кроме тоже, на пленных распространялась бы юрисдикция американских судов, им были бы положены адвокаты, сроки содержания их под стражей без предъявления обвинения были бы довольно небольшими и так далее. Поэтому американцы поступили умнее: разместили свою тюрьму за пределами США и получили возможность безнаказанно пытать пленных и годами держать их под арестом, не предъявляя вообще никаких аргументов.

Возможно ли, что и в данном случае американцы руководствовались подобными мотивами? Да, возможно. Но единственный ли это мотив? И, главное: должны ли мы были спокойно относиться к этой программе, зная, что американцы собираются делать там что-то такое, что нужно прятать даже от собственного правительства?

Выводы, к которым приходили аналитики, даже тогда вызывали серьёзные сомнение. В частности, выдвинутая кем-то идея о том, что американцы якобы строят некий микробиологический аналог ПРО, не выдерживает критики уже хотя бы потому, что никто не будет атаковать Америку или её ближайших союзников, выпустив чуму и сибирскую язву у своих границ. Несостоятельна и официальная версия — в мире множество государств, в которых инфекционная обстановка гораздо хуже, чем в Средней Азии, не говоря уже об Украине. И такая масштабная программа была бы гораздо уместнее и нужнее где-нибудь в Африке или Бангладеш, а не в Одессе, Харькове, Днепропетровске и так далее…

Гораздо рациональнее звучали доводы тех, кто говорил о возможном диверсионном применении имеющихся там микробиологических образцов. И, в частности, диверсиях против России, что однажды и подтвердил главный санитарный врач России (на тот момент) Геннадий Онищенко. Напомню, однажды он прямо сказал, что внезапные вспышки африканской чумы свиней есть ни что иное, как диверсия, следы которой ведут в грузинскую ЦРЛ.

Однако картина, которую мы можем рассмотреть сегодня, ещё более неприятна. А то, что было сложно понять ещё несколько лет назад, сейчас становится гораздо яснее…

Прежде всего нам нужно в очередной раз отметить, что американцы и их союзники традиционно относятся к нам серьёзнее, чем мы сами к себе относимся. И их аналитики, равно как и спецслужбы вообще, никогда не оставляли своих попыток добить Россию. Даже тогда, когда она всячески демонстрировала свою дружелюбность и пыталась идти строго в русле англо-американской политики.

За примерами далеко ходить не надо: это и поддержка чеченских сепаратистов, и выход американцев из договора по ПРО, и подлые удары вроде «урановой сделки», и военный разгром Югославии, который был необходим Западу только с одной целью — уничтожить последнего союзника России в Европе и не дать ей в случае чего точки опоры на Балканах и в Адриатике.

Одним из проявлений такой русофобской дальновидности была и та сеть микробиологических лабораторий. О которой мы сейчас говорим.
Небольшое уточнение: мы не будем отрицать того, что эти станции могли использоваться как в исследовательских целях, так и в целях подрывных. Но сейчас все очевиднее становится главное: эти лаборатории являются микробиологической миной, на которую может «наступить» Россия, если решится на силовое освобождение левобережной и южной Украины.

Да, я имею в виду именно имеющуюся теперь у американцев возможность не просто заразить освобождаемые территории штаммами опасных микроорганизмов, но и представить все таким образом.

Что сами американцы не имеют к этому никакого отношения.
Для того, чтобы реализовать такую угрозу, американским спецслужбам не потребуется много усилий.

Они могут изобразить хоть артиллерийский обстрел, хоть неудачное нападение российского спецназа, хоть атаку воинских подразделений сил Новороссии, хоть падение неустановленного БПЛА… В общем, вариантов достаточно, и все они довольно просты для реализации и вполне подойдут для того, чтобы десятилетиями морочить голову общественности своих собственных государств.

А большего им и не надо: оправдываться перед нами они точно не планируют…

Таким образом, американцы и их союзники смогут свести почти до нуля экономические выгоды от присоединения плодородных и промышленно развитых областей востока и юга Украины.

Более того, из-за вероятности распространения заражения на российские территории, в частности, расположенные с среднем и нижнем течении реки Дон, ущерб для российского сельского хозяйства и туристической отрасли может быть чрезвычайно большим и весьма длительным.

На тот случай, если читателям кажется, что автор его просто пугает, ещё раз напомню о том, что С. Лавров говорил о возможности применения против РФ ядерного оружия, а президент Путин рассказывал о нашем стратегическом оружии и иллюстрировал свой рассказ картинками, на которых траектории наших ракет заканчивались где-то в районе Северной Америки.

И это, уверяю вас, отнюдь не шутки и не дежурные журналистские кошмары.

Ну и самое грустное…

Единственным надежным способом нейтрализации микробиологической угрозы является ядерный удар по объекту. Увы, но поражение микробиологической лаборатории обычными вооружениями скорее выпустит заразу на волю, чем решит проблему. Не даст полной гарантии и применение термобарических боеприпасов. Возможно, проблему бы решили тонны напалма или других горючих жидкостей, но доставить их до точки сброса несколько сложнее.

Разумеется, есть и другой путь. А именно встречная угроза сопоставимого масштаба. И она, смею надеяться, способна остудить горячие англосаксонские голову по обе стороны Атлантики. Но если американцы понадеются на свою защищенность и все-таки пойдут на подобную эскалацию, ситуация станет невероятно сложной и непредсказуемой.

В заключение хочу напомнить, что у «просвещенной Европы» уже есть успешный опыт бактериологической войны. Да-да, речь о тех самых чумных одеялах, которые испанские конкистадоры дарили южноамериканским индейцам.

Прошли столетия. Одеяла немного подорожали.

Но враг остался тем же.

Виктор Кузовков


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Добавлено: 02 апр 2018 в 04:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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