Бардак в стране станет причиной того, что Запад откажется от Украины, — известный украинский политолог

Политолог и публицист Сергей Наумович, в свое время активно поддерживавший майдан и выступавший с откровенно антироссийских позиций, выступил с неожиданными откровениями о том, что вследствие коррупции и разрухи в налоговой и иных сферах Запад может отказаться от поддержки Украины, и тогда властям вновь придется разворачиваться в сторону России.

«Очень важная тема, которая обычно не наберет много лайков.

Главная новость дня вчерашнего (для меня) — информационное агентство Reuters готовит громкий репортаж (или большую статью с инфографикой) об уникальном феномене в восточной Европе — о бурном росте игорного бизнеса в Украине.

Правда, речь будет идти не о том, как европейцам и/или американцам следовало бы поучиться чему-то у нас, а о том, как при серьезном росте количества игровых залов с игровыми автоматами (их теперь скромно называют «лотерейными терминалами самообслуживания») в стране за 4 года в разы упали доходы госбюджета от этой сферы предпринимательства. Иногда в 10 раз меньше по сравнению с 2013 г., с 2014 г. Другими словами — как игорный бизнес в Украине у всех на глазах вдруг ушел в «тень» при своем активном росте.

Уже известно, что основная мысль материала журналистов скорее всего будет следующей: зачем западным донорам, кредиторам, «большим друзьям Украины», отбирать средства своих налогоплательщиков и перечислять финансовую помощь нашей стране, если в Украине власти не могут наладить сбор налогов, например, у игорного бизнеса, объем которого по самым скромным подсчетам составляет €1 млрд в год?

Речь вероятно будет идти в т. ч. о том, что уже более трех лет глава соответствующей парламентской рабочей группы, Олег Ляшко, из множества законопроектов не может выбрать один, чтобы навести порядок в этой сфере. Вместо эффективной работы в Раде, Ляшко выигрывает в лотерею гигантские денежные средства. (Совпадение?)

Вероятно, что в материалах Reuters речь также будет идти о том, что украинские министерства и ведомства три года играют между собой в «пинг-понг» в вопросе наведения порядка в этой сфере — кто-то кого-то в чем-то обвиняет, кто-то постоянно что-то предлагает новое, кто-то кому-то угрожает «настучать» в НАБУ и т. д.

Это движение украинских чиновников лишь создает «замутнение воды», в которой кто-то на глазах у всех удачно ловит «золотую рыбку».

Может быть сделан акцент на то, что вездесущий «волшебник с ножницами», который любит перерезать ленточки и руки коррупционеров, который «всюду всё эффективно в стране решает» и раздает поручения (даже местным органам самоуправления)… в данном вопросе уже три года почему-то бессилен.

Вождь нации три года не может грюкнуть могучим кулаком по столу и железным голосом приказать навести порядок с плодящимися, как грибы после дождя, игровыми автоматами.

Украинские налогоплательщики — как студенты троечники — сдали преподавателю курсовые работы и забыли. Кое-как заплатили налоги, а что там дальше будет с деньгами — не очень волнует. Заплатили налоги, а тот факт, что некий другой бизнес, сверхприбыльный, вообще почти ничего не платит — это почему-то не волнует.

Нас почему-то не волнует, что на плечах добросовестных (и не очень) плательщиков налогов держится все государство, в то время, как где-то под «большой крышей» налоги практически не уплачиваются вообще.

Зато в западных странах бизнес может спросить у своих правительств: «Зачем Украине помогать, если у них там под ногами лежать деньги, но они ленятся их поднять? У них там такое бурное развитие игорного бизнеса, такие объемы нелегальной добычи янтаря… Пусть просто соберут с этого налоги!»

И будут правы. И даже извинятся, что ранее этого не видели.

И логичным решением западных правительств, финансовых организаций может стать, к сожалению, прекращение оказания финансовой помощи Украине.

Что может быть дальше — я могу представить. Это уже нам однажды демонстрировали и Кучма, и Янукович в аналогичных ситуациях: «Ах, Запад нас бросил на произвол судьбы? Ну хорошо, сvкu проклятые! ща мы попробуем наладить отношения с Россией! Может в Кремле нам помогут в трудную минуту…»? – констатирует публицист.