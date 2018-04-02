Безлер о Захарченко: «Тупой недоносок с куском дерьма в голове»

Экс-главарь горловских боевиков Игорь Безлер на своей странице в соцсети после просмотра видео, в котором экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский снял дорогу от центра оккупированного Донецка до передовой оккупантов, жестко раскритиковал действующего главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Так, Безлер пишет: «Редко делюсь другими комментариями. Не смог оставить без внимания. Когда Республикой правит тупой недоносок с куском дерьма в голове вместо мозгов, то через четыре года после типа „махновщины“ имеем то, что показано. Интересно. долго еще дебила у власти будут терпеть? Или этот дегенерал от курятника Захарченко неплохо отстегивает кураторам? Ау штатные пропагандоны-политлохи московские, расскажите о „победах“ дебила штурмующего Лондон в перерыве между нажраться и поблевать!».

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