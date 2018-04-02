Добавлено: 02 апр 2018 в 10:56 ,

Битва сильнейших екстрасенсів 18 сезон 4 серия Украина последний выпуск 1 апреля. Последователь африканских магических традиций Аво прямо во время испытания взял дамское зеркальце, помаду и решил подкрасить себе губы. Думаешь это какая-то извращенная шутка? Но когда ты узнаешь ужасные тайны семьи, которая обратилась к нам за помощью, тебе будет не до смеха. Если неудачи подстерегают на каждом шагу, а жизнь стала похожей на сплошную черную полосу, причиной всему может быть сглаз, порча или даже проклятье. Чтобы разобраться, стоит понять механизм действия каждого из них, – рассказывает Хаял Алекперов. Ведущий Павел Костицын.



ТЭГИ: Битва экстрасенсов - 18 сезон, 4 выпуск (01.04.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Битва экстрасенсов - 18 сезон, 4 выпуск (01.04.2018) новый выпуск, Битва экстрасенсов - 18 сезон, 4 выпуск (01.04.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Битва экстрасенсов - 18 сезон, 4 выпуск (01.04.2018), Битва экстрасенсов - 18 сезон, 4 выпуск (01.04.2018) онлайн, Битва экстрасенсов - 18 сезон, 4 выпуск (01.04.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Битва экстрасенсов - 18 сезон, 4 выпуск (01.04.2018) онлайн