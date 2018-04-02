Добавлено: 02 апр 2018 в 10:56 ,

Большой завтрак 8 серия Надежда Ангарская последний выпуск 1 апреля. Гость программы – участница шоу Comedy Woman. Вместе с шеф-поваром Артемом Лосевым звезда ТНТ приготовит несколько впечатляющих блюд и поведает не менее впечатляющие истории из жизни и юмористической карьеры. В каждой программе по эксклюзивным рецептам, разработанным Артемом Лосевым, готовятся два блюда: быстрое, которое можно сделать буквально за пару минут, и блюдо по уникальному рецепту, в приготовлении которого и участвует приглашенная звезда. Ведущая проекта — Марина Кравец — одна из самых красивых девушек российского телевидения, женщина-резидент Comedy Club.



ТЭГИ: Большой завтрак - 8 выпуск, Надежда Ангарская (01.04.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Большой завтрак - 8 выпуск, Надежда Ангарская (01.04.2018) новый выпуск, Большой завтрак - 8 выпуск, Надежда Ангарская (01.04.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Большой завтрак - 8 выпуск, Надежда Ангарская (01.04.2018), Большой завтрак - 8 выпуск, Надежда Ангарская (01.04.2018) онлайн, Большой завтрак - 8 выпуск, Надежда Ангарская (01.04.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Большой завтрак - 8 выпуск, Надежда Ангарская (01.04.2018) онлайн