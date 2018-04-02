Бойкот ЧМ по футболу в России — не самое страшное, что готовит Запад

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова на телевидении сказала, что целью Запада является срыв ЧМ-2018 по футболу в России. Она назвала это «голубой мечтой» политической элиты Запада.

Впрочем, эксперты считают, что допинговый скандал, дело Скрипаля и многие другие инциденты – это все звенья одной, куда более страшной цепочки. В сознании западного обывателя Россию упорно пытаются выстаивть государством-изгоем.

Дошло до того, что глава Конгресса русских американцев Наталья Сабельник направила письмо на имя президента США Дональда Трампа. В нем она сообщает, что русские американцы не поддерживают антироссийскую истерию и русофобию, развернутую западными СМИ:

Член Президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько считает, что к любым провокациям со стороны Запада необходимо относиться спокойно.

Он отметил, что наблюдает за соцсетями в Европе и США. И пока большинство пользователей Интернетом не верят в образ «плохой» России, навязываемый им определенными политическими силами. Эксперт считает, что РФ должна бить по экономическим интересам стран, устраивающих провокации, подобные делу Скрипаля.

Впрочем, другой эксперт, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Борис Шмелёв, считает ситуацию менее радужной.

Срыв ЧМ-2018 по футболу он назвал мелкой целью Запада. Основная цель – устранение России с внешнеполитической арены, как одного из решающих игроков, чтобы она не мешала Западу на Ближнем Востоке и в других регионах планеты.

Эксперт убежден, что все идет к прямому столкновению России и НАТО. С его слов, Запад намеренно выбрал политику на грани военного столкновения с Россией:

Он отметил, что сложность ситуации в том, что ни одна из сторон не собирается уступать другой. Он советует надеяться на лучшее, однако готовиться к худшему.