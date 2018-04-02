Британия увеличивает оборонный бюджет, чтобы построить атомные подлодки

Правительство Великобритании объявило о планах увеличить бюджет Министерства обороны на 1,13 млрд долларов на предстоящий финансовый год.

Об этом сообщает Defense News.

В Британии считают, что сегодняшнего финансирования не хватает для обеспечения нормального функционирования британских военных.

Заявление об увеличении финансирования, разумеется, связано с обвинениями в адрес России в связи с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

«Защита — это дорогое дело, если вы находитесь в премьер-лиге (государств). И мы полны решимости остаться в премьер-лиге», — заявил заместитель начальника штаба обороны Гордон Мессенджер.

Ранее в Минобороны Британии утверждали, что «угроза со стороны России» растет и Лондону «жизненно необходимо» повышать обороноспособность, чтобы обеспечить безопасность жителей страны.

Ожидается, что большая часть финансирования будет взята из резервного фонда на реализацию программы создания новых атомных стратегических подлодок класса «Дредноут», оснащенных баллистическими ракетами «Трайдент».