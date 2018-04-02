Быстро продать комиссионный товар поможет скупка в Щербинке

Вы являетесь владельцем рабочего, но ненужного телевизора, планшета, ноутбука. Вы приобрели новый сотовый телефон или компьютер, а старый - работает отлично, но зачем вам два? Вам подарили новый навигатор, а куда использовать старый? И еще много различных причин, по которым вы хотите продать работающие вещи в хорошем состоянии.

Вы сделали правильный выбор: приносите ненужную, но хорошо работающую технику к нам, в комиссионный магазин. При себе необходимо иметь удостоверение личности. Ассортимент товаров, принимаемых на комиссию, а так же условия их приемки и оценки вы можете узнать, посетив наш сайт http://comission.net/shherbinka. Сайт имеет удобный навигатор, благодаря которому вы быстро найдете интересующие позиции, уточните примерную выставочную стоимость, оцените ассортимент похожей продукции. В разделе правил приемки товара и получения средств после его покупки, можно узнать на соответствующей странице сайта.

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