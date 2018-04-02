ЦБ создаст Фонд непрофильных активов

Зампред Центробанка России Василий Поздышев сообщил ТАСС о создании Фонда непрофильных и «плохих» активов объемом 1,1 трлн рублей.

По его информации, новая структура будет работать не менее трех лет на базе банка «Траст» как фонд прямых инвестиций. Поздышев отметил, что фонд будет создан из балансов сразу нескольких банков.

«В основном это баланс Рост-банка, на котором сформирован больший объем непрофильных активов, баланс банка "Траст" (после очищения их хорошие активы перейдут в Бинбанк и в "Открытие"), и баланс Автовазбанка с частью баланса Промсвязьбанка», — отметил он.