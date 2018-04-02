Любое путешествие будет более удобным и приятным с прочным и надежным чемоданом. Чемоданы от American Tourister https://chemodan-ananda.ru/categories/american-tourister-amerikan-turister-chemodany – это прекрасное сочетание цены и качества. Знаменитый бренд American Tourister производит дорожные аксессуары уже много лет, приобрел безупречную репутацию на рынке и завоевал доверие своих покупателей. Чемоданы изготавливаются из высококачественных материалов – надежного пластика и прочной фурнитуры, также имеют современный дизайн и отличную цветовую гамму. С легкостью можно подобрать более подходящий размер: большой, средний, маленький. С чемоданами этого бренда можно не переживать о деформации или нарушении целостности багажа.

Преимущества чемоданов Американ Туристер

Чемоданы Американ Туристер имеют массу достоинств, главные из них:

высокое качество и надежность;

фиксирующие защелки по всему периметру чемодана, которые обеспечивают максимальную сохранность багажа;

прочность, удобство корпуса и колесиков;

колеса на подшипниках не издают лишнего шума, придают маневренности и равномерно распределяют нагрузку;

вместительность благодаря четко продуманной внутренней конфигурации – наличия карманов на молнии и глубокого внешнего кармана;

перекрестные фиксирующие ремни, находящиеся внутри;

эргономичные ручки;

модный дизайн;

многообразие расцветок;

экологичный и водонепроницаемый материал.

Покупать продукцию этого бренда выгодно, надежно и престижно, чемоданы действительно удобны во всех отношениях и не разочаруют своих покупателей.

Как приобрести чемодан на колесах American Tourister?

Чемоданы на колесах считаются незаменимыми помощниками в поездках. Приобрести чемодан на колесах American Tourister просто. Множество предложений на рынке, специализированных магазинах и интернет-магазинах не составит труда приобрести более подходящий вариант именно для вас. Главное помнить и учитывать, что, прежде всего, нужно отдавать предпочтение проверенным торговым представителям, обращать внимания на отзывы и репутацию. Значительно сэкономить время поможет покупка в интернет-магазине – нужно всего лишь выбрать интересующий товар на сайте и оформить заказ, оставив заявку или позвонив по указанному номеру. Консультанты магазина отвечают на вопросы, учитывают пожелания, советуют и помогают определиться с выбором.

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