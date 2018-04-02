«Чтобы зловония не было»: Гнезда США во Владивостоке и Екатеринбурге нужно закрыть

Закрыли сегодня генконсульство США в Санкт-Петербурге. Хорошая новость. Однако это гнездо вражеское и открывать не надо было. И почему только в Санкт-Петербурге консульство закрыто?

Во Владивостоке в первую очередь необходимо было закрывать дипмиссию США. И в Екатеринбурге необходимо.

Кто-то, может быть, воскликнет: «Автор ничего не соображает в дипломатии!» Но дело в том, что дипломатия призвана служить не самой себе. Дипломатия – инструмент, выражающий позицию государства, его стратегическую идею. Наша дипломатия живет не сама по себе и не отдельно от России. Но для того, чтобы эта дипломатия во всем выражала российскую позицию, необходимо первым делом эту позицию знать, необходимо иметь внятную государственную идеологию. Не какую-то обтекаемую идеологию, а совершенно определенную.

Древняя русская идея – это Православие. Соответственно идеология тоже должна быть православной. Чего тут сюсюкаться и пытаться играть «нашим и вашим»? На двух стульях не усидишь. Сегодня времена жесткие. «Нашим и вашим» уже не получится. Либо идешь и в Высшей школе экономике улыбки раздаешь и мило с преподавателями беседуешь, либо закрываешь эту «вышку» и так делаешь, чтобы даже духу от этого западного зловония в стране не было.

Ну что такое, закрыть одно генконсульство США? Мы, словно, дети, которые в шашки играют. «Я вот у тебя эту съел». «А я за это у тебя – вот эту».

Но с нами-то не дети играют и не в шашки. Нас, Россию, размазывают. Неспеша, но последовательно и уверенно. Мы пока только трепыхаемся, конвульсивно реагируем. Где достоинство державное?!

Не собирается Россия на кого-то нападать, не собирается ракеты в Вашингтон запускать. Но внутри своей страны, на своей территории можем мы диверсантам вражеским «головы пооткручивать»? Можем мы закрыть не одно, а все консульства США?

И можем ли мы поддержать тысячелетнюю русскую идею? Судя по тому, что господин Песков идет в Высшую школу экономики и ведет там очень комфортную беседу, пока не можем.

Пару недель назад болталось в сети такое: «Мне стыдно быть русской». Это дочь пивного дельца и банкира Тинькова, пребывающая в Лондоне и имеющая совершенно условное отношение к России и ее народу, выступила со столь амбициозным заявлением. Амбиция в том, что она именует себя «русской». Но ведь так и простые африканские студенты, обучающиеся в Оксфорде и побывавшие когда-то в Москве, могут выйти на улицу и заявить: «Нам стыдно быть русскими».

Можем ли мы отказаться от Тинькова и подобных дельцов, которые отправляют своих детей в Лондоны и Нью-Йорки, где дети становятся совершенно нерусскими по духу и отказываются от России?

И можем ли мы закрыть в стране торгово-развлекательные комплексы и сосредоточить торговлю всем необходимым в обыкновенных магазинах? Можем ли мы отказаться от дебильных развлечений, наподобие «аниме» или «Шрек спешит на помощь»? Способны мы отказаться от пьяных корпоративов? Способны мы отказаться от своих желаний много жрать, пить и веселиться? Да можем ли мы не ездить ради своих удовольствий в страны, которые сегодня явно выступили против России и выслали наших дипломатов?

Способны мы хоть на что-то? Немногие способны. Но эти немногие могут куда больше, чем миллионы тех, кто забыл уже свое имя под интернетовским ником, кто уже не живет, а отправляет свои «жизненные потребности».Эти немногие могут молиться. День и ночь. И Господь услышит. Разве не видим мы, что слышит Господь молитвы тех, кто взывает к Нему в любви и покаянии? Разве не видим мы, что Господь до сих пор милует Русь, не смотря на наше предательство? Милует Господь, потому что кто-то молится. Потому что Литургии в наших русских храмах служатся. Милует Господь, потому что есть на Руси люди, которые любят Христа и любят Россию. Не оставит Господь наше Отечество! И это не «вопль души», а вера в Бога. Воскресит Господь нашу Русь, которую никакой президент воскресить не сможет. Воскресит Господь Россию как воскресил праведного Лазаря.

Игорь Романов, Центр «Берег Рус», Владивосток

http://ruskline.ru/news_rl/2018/03/31/gde_dostoinstvo_nashe_derzhavnoe/