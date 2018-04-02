Цифровые технологии помогут воплотить нереализованный замысел художника XVII века

Семейство графов де Вогюэ объявило, что намерено при помощи современных цифровых технологий воспроизвести в принадлежащем им дворце Во-ле-Виконт фреску художника Шарля Лебрена «Дворец Солнца», предназначавшуюся для одного из залов дворца, но так и не воплощенную.

Дворец Во-ле-Виконт был выстроен в 1650-е годы для Николя Фуке, суперинтенданта финансов при Людовике XIV, одного из самых могущественных и богатых людей Франции. Купив небольшое поместье, Фуке решил создать из него роскошное имение. Для постройки дворца он пригласил архитектора Луи Лево, прилегающий парк спланировал придворный садовод Андре Ленотр, будущий автор проекта садов Версаля. Интерьеры были поручены художнику Шарлю Лебрену. Еще до окончания работ, 17 августа 1661 года, Фуке устроил грандиозный праздник в дворцовом парке, куда был приглашен король. Обед, приготовленный знаменитым Вателем, подавался на сервизе из 36 дюжин золотых тарелок. Гостей услаждали спрятанные за стенами кустарника оркестры. Били фонтаны. Поэт Лафонтен читал свои оды, труппа Мольера дала спектакль, в антрактах которого выступали артисты балета. Вечером итальянские пиротехники устроили впечатляющий фейерверк.

Праздник произвел сильное впечатление на короля, но это впечатление не было благоприятным. Людовик XIV заподозрил, что столь богатый и могущественный человек может быть опасен для его власти. К тому же непосредственный подчиненный Фуке Жан-Батист Кольбер доносил о злоупотреблениях суперинтенданта финансов. В результате спустя три недели после праздника Фуке был арестован и умер в заключении в 1680 году. Дворец был конфискован и в дальнейшем сменил ряд владельцев. Сейчас дворец и парк доступны для публики с марта по ноябрь.

Шарль Лебрен не успел украсить фреской «Дворец Солнца» потолок одного большого салона дворца. Но сохранился ряд выполненных им эскизов, а также гравюра, охватывающая изображение целиком. На их основе владельцы замка, консультируясь с искусствоведами, решили воссоздать «Дворец Солнца» в виде видеопроекции. Технические работы намерены начать в конце 2019 года с расчетом закончить работы к открытию дворца для посетителей весной 2020. Для воплощения замысла потребуется 30 проекторов общей стоимостью около миллиона евро. Сейчас дворец объявил о кампании по сбору средств на создание “цифровой фрески”, а также на организацию выставок. Организаторы надеются собрать шесть миллионов евро.