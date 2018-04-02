Дачный ответ - Нежная кухня в стиле прованс с камином (01.04.2018)

Добавлено: 02 апр 2018 в 14:42 ,

Дачный ответ. Нежная кухня в стиле прованс с камином последний выпуск 1 апреля. Вдохновленные творчеством хозяйки дома в технике декупажа, дизайнеры предложили создать настоящий дом с историей. На кухне появились камин и изящный стол для большой семьи — настоящий приятный уголок уюта. Красивее кухни — только смежная с ней гостиная. Часть декоративных работ помогла сделать хозяйка дома — мастер по декупажу. А главную роль в интерьере сыграл необыкновенно яркий акцентный цвет кресел. Проект, который подарит сотни идей и расскажет, как сделать загородную жизнь максимально комфортной. Это кладезь полезных советов. Что можно создать или переделать у себя на даче и как при этом избежать неоправданных расходов. Ведущие — Татьяна Грамон и Андрей Довгопол.



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