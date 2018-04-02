"Держать удар": СКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты петербургского СКА одержали в гостях победу над московским ЦСКА в третьем матче 1/2 финала плей-офф КХЛ со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) и вышли вперед в серии (2-1).

У ЦСКА минус Телегин, но плюс Окулов

День между двумя матчами полуфинальной серии СКА - ЦСКА, кажется, был в два раза интереснее, чем день второй игры. Составы армейских монстров так напичканы звездами, что любое изменение в них – уже громкая новость. А потерь по такой игре между столичным и петербургским клубами не избежать.

У СКА вылетел Николай Прохоркин. В воскресенье его поместили в список травмированных, и, похоже, теперь он не только не сыграет в плей-офф, но и может остаться без чемпионата мира. Хотя Прохоркин – точно один из кандидатов в центральную линию команды Олега Знарка в Дании. ЦСКА тоже в минусе – москвичи недосчитались Ивана Телегина. Впрочем, он все еще в строю и, возможно, появится ближе к концу серии. Если она, конечно, затянется.

"Телегина решили поберечь, он пока отдыхает", — рассказывал тренер ЦСКА Альберт Лещев журналистам перед игрой.

Зато было и хорошее – в состав ЦСКА наконец-то вернулся Константин Окулов. Экс-форвард "Сибири" не раз, наверное, уже пожалел о загубленном сезоне. Он не играл с конца января из-за болезни (какой именно, ЦСКА официально так и не объявил), потом просто не попадал в состав. И вот после болезней (по слухам, у форвардов Сергея Шумакова и Максима Шалунова такой же диагноз) и травм Окулов все же вышел на лед.

Самые яркие моменты игры

Лампа не выдержала накала

Все игры СКА и ЦСКА – повод вспомнить, какой старый и убогий у московских армейцев дворец. Обычно самое веселое тут – VIP-ложа. На большинстве матчей ЦСКА в сезоне она либо совсем пустая, либо заполняется парой человек из числа топ-ветеранов. На армейском дерби вокруг первых лиц СКА и ЦСКА собирается многочисленная свита, и смотреть хоккей не очень-то удобно. Все еще удивлялись, как руководство хоккейного ЦСКА отсидело практически полностью ночной матч с "Йокеритом" из 7 с лишним периодов.

В этот раз VIP-ложа заполнялась постепенно по ходу игры. А когда председатель совета директоров СКА Геннадий Тимченко и глава наблюдательного совета ЦСКА Игорь Сечин все же заняли свои места, случилось неприятное: прямо у них на глазах с потолка упало стекло от светильника. Видимо, одна из ламп не выдержала напряжения и взорвалась. Стекло упало на сектор перед VIP-ложей (сама ложа защищена козырьком) и по какой-то счастливой случайности никого не задело.

Сергеев: ПХК ЦСКА готов драться со СКА, а на Коскинена не надо обращать внимание

К тому времени на льду было жарко. В первую очередь "благодаря" безалаберной игре защитников ЦСКА. Вот Никита Гусев остался совершенно один у ворот после "обреза" на синей линии, вот Патрик Торесен без особых помех поправлял шайбу с пятачка. В обоих случаях ЦСКА выручил Илья Сорокин, но "звоночек" был нехороший.

Впрочем, и нам, и VIP-ложе такое только в радость. Уж лучше так, чем "оборонительный" второй матч. Защита СКА тоже играла неидеально: Окулов неожиданно убежал в одиночестве к Микко Коскинену. Но, ошалев от такой радости, ничего не смог сделать с финским вратарем.

Поветкин призвал цска никогда не сдаваться

Поэтому то, что до конца первого периода армейцы шли вровень, было логично. У СКА отличился Торесен, как-то совсем легко переигравший Сорокина, а меньше чем через две минуты счет сравнял Кирилл Петров. Но за минуту до перерыва олимпийские чемпионы Никита Нестеров и Алексей Марченко как-то совсем расслабились возле своих ворот, и Ярно Коскиранта получил пару секунд, чтобы точно прицелиться в правую "девятку".

Из раздевалки ЦСКА вышел каким-то разобранным. Патрик Херсли отличился через минуту с небольшим. Армейцы взяли "челлендж" на офсайд: то ли чтобы действительно проверить вход в зону, то ли чтобы сделать паузу. Но от этого стало не только не лучше, но и хуже: еще через две минуты на чужой синей линии ошибся Артем Сергеев, а Гусев мастерски исполнил "буллит". Сорокин ушел на скамейку, а ЦСКА совсем поник.

Тут микрофон дали тому, кого на трибунах ожидали видеть меньше всего, – Александру Поветкину! Боксер, позапрошлой ночью сражавшийся в Кардиффе, пришел поддержать ЦСКА. Поветкин с довольно потрепанным лицом призвал москвичей "держать удар" и "никогда не сдаваться". И вот непонятно, что больше помогло: тайм-аут Игоря Никитина или слова Поветкина.

Но ошибка Ильи Каблукова ЦСКА точно помогла. Форвард "обрезался" на противоположной синей линии и дал Михаилу Григоренко забить гол, который спас москвичам в этом матче лицо. И пусть Александр Барабанов забил в пустые ворота в третьем периоде, а Владислав Третьяк вновь покинул трибуны до окончания матча, это поражение сложно назвать "нокдауном". Кажется, армейская серия все равно получится долгой.