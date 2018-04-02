"Держать удар": СКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

Показать меню
Актуально
На Луне присутствуют пришельцы: инопланетные постройки заставляют думать о - 00:35 На Луне присутствуют пришельцы: инопланетные постройки заставляют думать о худшем Что должно быть в хорошем жилом комплексе? - 00:47 Что должно быть в хорошем жилом комплексе? Руководитель Росмолодежи рассказал о перспективах работы с Великобританией - 01:00 Руководитель Росмолодежи рассказал о перспективах работы с Великобританией Футболисты "ПСЖ" разгромили "Монако" в финале Кубка французской лиги - 01:07 Футболисты Тяжбы реалий современных кредитов и долгосрочных займов - 01:28 Тяжбы реалий современных кредитов и долгосрочных займов Россия возрождает традицию «наукоградов» для разработки вооружений, — СМИ США - 01:30 Россия возрождает традицию «наукоградов» для разработки вооружений, — СМИ США Захарова: Для Запада главное не допустить проведение ЧМ по футболу в РФ - 02:00 Захарова: Для Запада главное не допустить проведение ЧМ по футболу в РФ В Армении разведчики ЮВО осваивают мастерство альпинизма под наблюдением БЛА - 02:30 В Армении разведчики ЮВО осваивают мастерство альпинизма под наблюдением БЛА Нашумевшее супероружие Путина основано на «инопланетных технологиях» (ВИДЕО) - 03:02 Нашумевшее супероружие Путина основано на «инопланетных технологиях» (ВИДЕО) Антонов считает, что раньше такого крушения отношений с США не происходило - 03:37 Антонов считает, что раньше такого крушения отношений с США не происходило На Северном флоте начался чемпионат по баскетболу - 04:35 На Северном флоте начался чемпионат по баскетболу Почему у Украины не бывает живых героев - 05:02 Почему у Украины не бывает живых героев Второй самолет забрал дипломатов РФ из Нью-Йорка - 05:14 Второй самолет забрал дипломатов РФ из Нью-Йорка Керлингисты из РФ проиграли канадской команде в первом матче на ЧМ - 05:37 Керлингисты из РФ проиграли канадской команде в первом матче на ЧМ Захарова открытым текстом назвала основную цель Запада в отношении России - 05:42 Захарова открытым текстом назвала основную цель Запада в отношении России Скандал в Польше: «Военкоматы вербуют в русскую армию», — Gazeta.pl (ФОТО) - 06:58 Скандал в Польше: «Военкоматы вербуют в русскую армию», — Gazeta.pl (ФОТО) Зимин: Поветкин не испытал каких-то проблем в бою с Прайсом - 07:14 Зимин: Поветкин не испытал каких-то проблем в бою с Прайсом
» » "Держать удар": СКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

"Держать удар": СКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА


Добавлено: 02 апр 2018 в 22:58, Категория: Спорт
"Держать удар": СКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты петербургского СКА одержали в гостях победу над московским ЦСКА в третьем матче 1/2 финала плей-офф КХЛ со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) и вышли вперед в серии (2-1).

У ЦСКА минус Телегин, но плюс Окулов

День между двумя матчами полуфинальной серии СКА - ЦСКА, кажется, был в два раза интереснее, чем день второй игры. Составы армейских монстров так напичканы звездами, что любое изменение в них – уже громкая новость. А потерь по такой игре между столичным и петербургским клубами не избежать.

У СКА вылетел Николай Прохоркин. В воскресенье его поместили в список травмированных, и, похоже, теперь он не только не сыграет в плей-офф, но и может остаться без чемпионата мира. Хотя Прохоркин – точно один из кандидатов в центральную линию команды Олега Знарка в Дании. ЦСКА тоже в минусе – москвичи недосчитались Ивана Телегина. Впрочем, он все еще в строю и, возможно, появится ближе к концу серии. Если она, конечно, затянется.

"Телегина решили поберечь, он пока отдыхает", — рассказывал тренер ЦСКА Альберт Лещев журналистам перед игрой.

Зато было и хорошее – в состав ЦСКА наконец-то вернулся Константин Окулов. Экс-форвард "Сибири" не раз, наверное, уже пожалел о загубленном сезоне. Он не играл с конца января из-за болезни (какой именно, ЦСКА официально так и не объявил), потом просто не попадал в состав. И вот после болезней (по слухам, у форвардов Сергея Шумакова и Максима Шалунова такой же диагноз) и травм Окулов все же вышел на лед.

Самые яркие моменты игры

Лампа не выдержала накала

Все игры СКА и ЦСКА – повод вспомнить, какой старый и убогий у московских армейцев дворец. Обычно самое веселое тут – VIP-ложа. На большинстве матчей ЦСКА в сезоне она либо совсем пустая, либо заполняется парой человек из числа топ-ветеранов. На армейском дерби вокруг первых лиц СКА и ЦСКА собирается многочисленная свита, и смотреть хоккей не очень-то удобно. Все еще удивлялись, как руководство хоккейного ЦСКА отсидело практически полностью ночной матч с "Йокеритом" из 7 с лишним периодов.

В этот раз VIP-ложа заполнялась постепенно по ходу игры. А когда председатель совета директоров СКА Геннадий Тимченко и глава наблюдательного совета ЦСКА Игорь Сечин все же заняли свои места, случилось неприятное: прямо у них на глазах с потолка упало стекло от светильника. Видимо, одна из ламп не выдержала напряжения и взорвалась. Стекло упало на сектор перед VIP-ложей (сама ложа защищена козырьком) и по какой-то счастливой случайности никого не задело.

Сергеев: ПХК ЦСКА готов драться со СКА, а на Коскинена не надо обращать внимание

К тому времени на льду было жарко. В первую очередь "благодаря" безалаберной игре защитников ЦСКА. Вот Никита Гусев остался совершенно один у ворот после "обреза" на синей линии, вот Патрик Торесен без особых помех поправлял шайбу с пятачка. В обоих случаях ЦСКА выручил Илья Сорокин, но "звоночек" был нехороший.

Впрочем, и нам, и VIP-ложе такое только в радость. Уж лучше так, чем "оборонительный" второй матч. Защита СКА тоже играла неидеально: Окулов неожиданно убежал в одиночестве к Микко Коскинену. Но, ошалев от такой радости, ничего не смог сделать с финским вратарем.

Поветкин призвал цска никогда не сдаваться

Поэтому то, что до конца первого периода армейцы шли вровень, было логично. У СКА отличился Торесен, как-то совсем легко переигравший Сорокина, а меньше чем через две минуты счет сравнял Кирилл Петров. Но за минуту до перерыва олимпийские чемпионы Никита Нестеров и Алексей Марченко как-то совсем расслабились возле своих ворот, и Ярно Коскиранта получил пару секунд, чтобы точно прицелиться в правую "девятку".

Из раздевалки ЦСКА вышел каким-то разобранным. Патрик Херсли отличился через минуту с небольшим. Армейцы взяли "челлендж" на офсайд: то ли чтобы действительно проверить вход в зону, то ли чтобы сделать паузу. Но от этого стало не только не лучше, но и хуже: еще через две минуты на чужой синей линии ошибся Артем Сергеев, а Гусев мастерски исполнил "буллит". Сорокин ушел на скамейку, а ЦСКА совсем поник.

Тут микрофон дали тому, кого на трибунах ожидали видеть меньше всего, – Александру Поветкину! Боксер, позапрошлой ночью сражавшийся в Кардиффе, пришел поддержать ЦСКА. Поветкин с довольно потрепанным лицом призвал москвичей "держать удар" и "никогда не сдаваться". И вот непонятно, что больше помогло: тайм-аут Игоря Никитина или слова Поветкина.

Но ошибка Ильи Каблукова ЦСКА точно помогла. Форвард "обрезался" на противоположной синей линии и дал Михаилу Григоренко забить гол, который спас москвичам в этом матче лицо. И пусть Александр Барабанов забил в пустые ворота в третьем периоде, а Владислав Третьяк вновь покинул трибуны до окончания матча, это поражение сложно назвать "нокдауном". Кажется, армейская серия все равно получится долгой.


Материалы по теме:

Тренер: ПХК ЦСКА решил поберечь Телегина, нападающий пока отдыхает
СКА сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА обыграл "Йокерит" и повел со счетом 2-0 в 1/4 плей-офф КХЛ
Есмантович: ЦСКА указывает КХЛ на судейские ошибки, но реакции нет
Добавлено: 02 апр 2018 в 22:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Качество учебников повысят «кнутом и пряником»

Качество учебников повысят «кнутом и пряником»

Другого Запада нет — надо работать с этим

Другого Запада нет — надо работать с этим

Кто родился 2 апреля

Кто родился 2 апреля

В Минобороны России названы победители окружных этапов всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС – 2018»

В Минобороны России названы победители окружных этапов всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС – 2018»

Новости России
еще новости
Центробанк выделит 130 миллиардов рублей на докапитализацию Промсвязьбанка

Центробанк выделит 130 миллиардов рублей на докапитализацию Промсвязьбанка

Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие»

Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие»

РФ ответит на каждый недружественный шаг Великобритании — Песков

РФ ответит на каждый недружественный шаг Великобритании — Песков

Полпред президента в СФО представил врио главы Кузбасса

Полпред президента в СФО представил врио главы Кузбасса

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил вспомнили рождение сына Сайласа: осложнения и незапланированную операцию

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил вспомнили рождение сына Сайласа: осложнения и незапланированную операцию

Энрике Иглесиас и Анна Курникова провели время вместе на яхте в Майами

Энрике Иглесиас и Анна Курникова провели время вместе на яхте в Майами

Яна Рудковская о наказаниях сына Гном Гномыча:

Яна Рудковская о наказаниях сына Гном Гномыча: "Это такой маленький тоненький ремень"

Нежная красота

Нежная красота

Новости политики
еще новости
Петр Порошенко обсудит эскалацию конфликта на Донбассе с влиятельным политиком из ЕС

Петр Порошенко обсудит эскалацию конфликта на Донбассе с влиятельным политиком из ЕС

Антикоррупционные войны: в ЕС пристально следят за развитием событий в Киеве

Антикоррупционные войны: в ЕС пристально следят за развитием событий в Киеве

Закон о создании первого в Украине Антикоррупционного суда рассмотрят в ближайшее время

Закон о создании первого в Украине Антикоррупционного суда рассмотрят в ближайшее время

Гройсман и дороги: грядут ограничения для передвижения фур

Гройсман и дороги: грядут ограничения для передвижения фур

Новости экономики
еще новости
Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

США отказались «кормить» ООН

США отказались «кормить» ООН

Новости общества
еще новости
Специалисты ГНИИЦ робототехники Минобороны РФ сосредоточили усилия на разработке и создании систем технического зрения

Специалисты ГНИИЦ робототехники Минобороны РФ сосредоточили усилия на разработке и создании систем технического зрения

В Михайловской военной артиллерийской академии прошла научная конференция, посвященная роли литературного наследия Льва Толстого в обучении русскому языку иностранцев

В Михайловской военной артиллерийской академии прошла научная конференция, посвященная роли литературного наследия Льва Толстого в обучении русскому языку иностранцев

Экспедиция по обследованию мест гибели судов, затонувших у входа в Севастопольскую бухту в 1941 г., завершилась возложением цветов

Экспедиция по обследованию мест гибели судов, затонувших у входа в Севастопольскую бухту в 1941 г., завершилась возложением цветов

На Донбассе продолжают погибать мирные жители: причина во взрывоопасных предметах

На Донбассе продолжают погибать мирные жители: причина во взрывоопасных предметах

Происшествия
еще новости
В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Новости Украины
еще новости
Ходаковский показал, во что война превратила Донецк

Ходаковский показал, во что война превратила Донецк

Безлер о Захарченко: «Тупой недоносок с куском дерьма в голове»

Безлер о Захарченко: «Тупой недоносок с куском дерьма в голове»

В Донбассе пьяный боевик перепутал звезду с беспилотником

В Донбассе пьяный боевик перепутал звезду с беспилотником

Известно показательное преимущество ВСУ на Донбассе

Известно показательное преимущество ВСУ на Донбассе

Мировые новости
еще новости
Генконсульство России в Сиэтле закрыто окончательно

Генконсульство России в Сиэтле закрыто окончательно

Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии




Лента новостей
Ходаковский показал, во что война превратила Донецк - 23:21 Ходаковский показал, во что война превратила ДонецкДжастин Тимберлейк и Джессика Бил вспомнили рождение сына Сайласа: осложнения и незапланированную - 23:14 Джастин Тимберлейк и Джессика Бил вспомнили рождение сына Сайласа: осложнения и незапланированную операцию"Держать удар": СКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА - 22:58 СМИ: Турция выдала лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую» - 22:49 СМИ: Турция выдала лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую»Бардак в стране станет причиной того, что Запад откажется от Украины, — известный украинский - 22:37 Бардак в стране станет причиной того, что Запад откажется от Украины, — известный украинский политологВ Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности - 22:31 В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасностиПетр Порошенко обсудит эскалацию конфликта на Донбассе с влиятельным политиком из ЕС - 22:24 Петр Порошенко обсудит эскалацию конфликта на Донбассе с влиятельным политиком из ЕСSpaceX отправит на МКС гарпун и сеть для сбора мусора - 22:11 SpaceX отправит на МКС гарпун и сеть для сбора мусораЦифровые технологии помогут воплотить нереализованный замысел художника XVII века - 22:10 Цифровые технологии помогут воплотить нереализованный замысел художника XVII векаУкраина панирует обсудить введение миротворцев с Францией и Германией - 22:10 Украина панирует обсудить введение миротворцев с Францией и ГерманиейГлава Кубани назвал самостроем сгоревшую в Сочи пятиэтажку - 22:10 Глава Кубани назвал самостроем сгоревшую в Сочи пятиэтажкуРоссийским кредиторам разрешили брать данные из «ВК» и «Одноклассников» - 22:09 Российским кредиторам разрешили брать данные из «ВК» и «Одноклассников»Фигуранты дела о передаче данных иностранным спецслужбам частично признали вину - 22:08 Фигуранты дела о передаче данных иностранным спецслужбам частично признали винуЭнрике Иглесиас и Анна Курникова провели время вместе на яхте в Майами - 22:07 Энрике Иглесиас и Анна Курникова провели время вместе на яхте в Майами
Последние новости
Умер основатель Театра.doc Михаил Угаров - 00:14 Умер основатель Театра.doc Михаил Угаров В ЕР разработали норму о блокировке сайтов с клеветой - 00:14 В ЕР разработали норму о блокировке сайтов с клеветой Трое арестованных из-за пожара в «Зимней вишне» подали апелляции - 00:14 Трое арестованных из-за пожара в «Зимней вишне» подали апелляции Посещаемость московских ТЦ упала после пожара в Кемерово - 00:14 Посещаемость московских ТЦ упала после пожара в Кемерово МИД Австралии подтвердил выезд из страны дипломатов РФ - 00:13 МИД Австралии подтвердил выезд из страны дипломатов РФ Во Франции на аукционе будет продана картина Ван Гога - 00:13 Во Франции на аукционе будет продана картина Ван Гога Минюст назвал самых крупных должников по зарплате в Украине - 00:07 Минюст назвал самых крупных должников по зарплате в Украине Первый беспилотник «Почты России» врезался в дом вскоре после старта - 23:37 Первый беспилотник «Почты России» врезался в дом вскоре после старта Госдума обновила официальный сайт - 23:37 Госдума обновила официальный сайт СМИ cообщили об успешных испытаниях в Казахстане новой ракеты - 23:36 СМИ cообщили об успешных испытаниях в Казахстане новой ракеты В Сиэтле закрыто генконсульство России - 23:35 В Сиэтле закрыто генконсульство России Китайская станция «Тяньгун» сгорела в атмосфере - 23:35 Китайская станция «Тяньгун» сгорела в атмосфере «Краснодар» расстался с главным тренером Шалимовым - 23:35 «Краснодар» расстался с главным тренером Шалимовым
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"