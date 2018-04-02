Действующий президент Египта набрал на выборах 97 процентов голосов

За Абделя Фаттаха ас-Сиси проголосовали 21 миллион 835 тысяч 387 человек. Действующий египетский лидер победил на прошедших выборах президента и набрал 97% голосов.

Глава Национальной избирательной комиссии Египта Лашин Ибрагим сообщил, что президентские выборы завершились в среду, 28 марта. В голосовании поучаствовали 24 миллиона 254 тысячи 152 египтянина. Абдель Фаттах ас-Сиси поддержали 97,08% избирателей. Лидер партии «Аль-Гад» Муса Мустафа Муса, единственный соперник ас-Сиси, набрал 3% голосов.

????? ?????? / ??? ?????? ???? ???? ???? ?????? ??? ?????? ????? ?? ???? ?????? ??? ???? ?????? ?? ??? ??? ??? ?? ????? ? ???? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ?????? ??? pic.twitter.com/pH4SCTEBG5

— Salah Jak (@v7xopv29R3tnUaU) 16 марта 2018 г.