Дональд, Мелания и Тиффани Трамп посетили пасхальную службу во Флориде

Мелания и Дональд Трамп

В то время как злые языки то и дело судачат о разладе в семье Дональда и Мелании Трамп, супруги все чаще доказывают обратное. Вчера президент США вместе со своей женой и дочерью Тиффани посетил пасхальную службу во Флориде в церкви the Church of Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич.

Тиффани, Дональд и Мелания Трамп

Мелания, одетая в миди-платье без рукавов от Azzedine Ala?a и белые босоножки от Christian Louboutin, выглядела очень счастливой — она держала своего мужа крепко за руку и, кажется, уже забыла обо всех обидах и разногласиях. Первая леди США была в прекрасном настроении (яркая и солнечная погода этому тоже наверняка способствовала) и с удовольствием позировала фотографам. Ее супруг было тоже настроен крайне блакосклонно и не скрывал своей улыбки. Кажется, конфликт исчерпан?

Кстати, интернет-пользователи отметили, что Мелания Трамп выглядела куда удачнее Тиффани, которая на фоне супруги своего отца заметно терялась.

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер boo_10.