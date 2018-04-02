Досрочные ЕГЭ по физике и биологии прошли без сбоев

Второго апреля прошла досрочная сдача единого госэкзамена по биологии, физике и иностранным языкам. Мероприятия завершились без сбоев, сообщает Рособрнадзор.

ЕГЭ по биологии досрочно сдавали около 8,4 тысячи выпускников, ЕГЭ по физике писали 7,8 тысячи человек, письменную часть экзамена по иностранным языкам подготовили примерно 3,7 тысячи учеников, из них 3,5 тысячи сдавали английский.

«Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение в онлайн-режиме», — сообщает ведомство.

Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 16 апреля.