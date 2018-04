Джастин Тимберлейк и Джессика Бил вспомнили рождение сына Сайласа: осложнения и незапланированную операцию

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

На этой неделе Сайласу, сыну Джессики Бил и Джастина Тимберлейка, исполнится три года, а незадолго до этого события пресса опубликовала их откровенный рассказ о том дне, когда первенец знаменитостей появился на свет. Пара поделилась этой историей для новой книги "Метод няни Конни: секреты четырех первых месяцев жизни малыша и его родителей" (The Nannie Connie Way: Secrets to Mastering the First Four Months of Parenthood).

В обнародованном отрывке говорится об испытании, с которым столкнулись звездные родители. Тимберлейк и Бил рассказали, что готовились к естественным родам, договорились с акушерками, запаслись "тонной книжек хиппи", подготовили дом для встречи малыша, но в последний момент все пошло не так, как им хотелось.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Наши планы рухнули: безмятежные естественные роды закончились больницей и экстренным кесаревым сечением. Мы вернулись домой измученные, разочарованные и потрясенные,– рассказали супруги в книге.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с сыном Сайласом

Джессика добавила, что погоня за всем натуральным и лучшим для ребенка продолжилась и после его рождения.

Я была одержима всем натуральным, природным, без токсинов и вредных веществ. Я была диктатором: изводила себя и мужа, – призналась актриса.