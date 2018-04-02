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Экспедиция по обследованию мест гибели судов, затонувших у входа в Севастопольскую бухту в 1941 г., завершилась возложением цветов


Добавлено: 02 апр 2018 в 17:14, Категория: Общество
Экспедиция по обследованию мест гибели судов, затонувших у входа в Севастопольскую бухту в 1941 г., завершилась возложением цветов

Экспедиция по обследованию и изучению мест гибели судов Черноморского флота - буксира СП-12 и плавкрана СП-2, погибших 22 и 24 июня 1941 г. у входа в Севастопольскую бухту проходила в феврале 2018 г. при участии Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Института востоковедения РАН, Севастопольского государственного университета.

Германские самолеты с первого же дня войны неоднократно пытались сбрасывать на фарватер Севастопольской бухты морские неконтактные донные мины, чтобы запереть, а затем уничтожить корабли Черноморского флота. В 04:35 22 июня 1941 г. командующий флотом приказал командиру охраны водного района немедленно провести траление в Северной и Южной бухтах и на внешнем рейде по оси Инкерманского створа. Работу выполняли шесть малых охотников. Траление осуществлялось обычными тралами, рассчитанными на якорные контактные мины, поэтому ни одной мины корабли не обнаружили. Однако вечером того же дня на рейде Севастополя раздался мощный взрыв. Первыми потерями Черноморского флота в Великой Отечественной войне стали вспомогательные суда.

Буксир СП-12 в истории обороны Севастополя имеет особое, символическое значение – это первый корабль, подорвавшийся на немецкой мине. Он входил в состав судов обеспечения Черноморского флота, работая в Севастопольском порту. 22 июня 1941 г. морской буксир СП-12 возвращался после участия в маневрах с Тендровского рейда. В районе Карантинной бухты, подходя уже протраленной полосой к боновым воротам, буксир в 20:30 подорвался на германской неконтактной донной мине и мгновенно затонул. Вышедший к месту гибели торпедный катер подобрал из воды 5 раненых. Погибло 26 человек. Буксиром командовал капитан М. Чересиз.

Следующей жертвой немецкий мин стал плавкран СП-2. 24 июня 1941 г. в 12:50, кран СП-2 грузоподъемностью 20 т, ведомый рабочим буксиром СП-2 следовал из Севастопольской бухты для подъема, сбитого ночью 22 июня 1941 г. немецкого самолета, который упал в бухте Песочная. Уступая фарватер крейсеру «Червона Украина», входившему в Севастопольскому бухту, буксир начал разворачивать кран. В 12:52 под днищем крана прогремел взрыв. Кран затонул за время менее минуты, погибли люди, находившиеся на его борту. В процессе погружения, кран навалился на буксир стрелой, повредив его, в результате чего, погибло 8 человек, получили ранения шесть (а также трое – на буксире).

Целью экспедиции стало обследование затонувших кораблей, лежащих на 17-метровой глубине, идентификация и подъем отдельных предметов для музеефикации, проведение мемориальных мероприятий. Данные полученные с помощью гидролокатора и серии водолазных спусков показали, что буксир СП-12 разорван на несколько частей, центральная часть судна разрушена, отдельно лежит кормовая часть. Плавкран СП-2 относительно хорошо сохранился, разрушения от взрыва заметны по левому борту. Подъем судов не планируется.

После обнаружения и обследования буксира СП-12 и плавкрана СП-2 был проведен целый комплекс историко-патриотических памятных мероприятий с участием ВВПОД «Юнармия» из городов Севастополя и Феодосии. Приглашенные воспитанники Севастопольской детской флотилии и школы юнг Феодосия в Центре морских исследований и технологий Севастопольского государственно университета узнали много нового для себя о первых часах и днях ВОВ в г. Севастополе и гибели обнаруженных судов Черноморского флота. В ЦМИТ СевГУ юнармейцы смогли попрактиковаться в управлении телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами.

После познавательных занятий и литургии по погибшим морякам юнармейцы в сопровождении участников экспедиции совместно вышли на экспедиционном катере в Южную бухту Севастополя. Здесь сохранился уникальный объект «родной брат» погибшего 22 июня 1941 г. буксира СП-12, буксир СП-10. Это судно-ветеран до сих пор находится в строю, отапливая своими котлами цеха артиллерийского завода.

После посещения Южной бухты участники экспедиции с юнармейцами отправились ко входу в Севастопольскую бухту, на место гибели буксира СП-12 и плавкрана СП-2. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, показанных юнармейцам ранее, ребята смогли увидеть погибшие в первые дни Великой Отечественной Войны суда Черноморского флота.

После осмотра останков судов на морском дне под троекратный салют юнармейцами на воду были спущены венки и цветы.


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Добавлено: 02 апр 2018 в 17:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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