Эксперт рассказал, что делать, если пожар застал на эскалаторе

У работников метрополитена разработаны должностные инструкции на случай пожара на эскалаторе. Горящее движущееся полотно в первую очередь остановится, заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» специалист ведомственной пожарной охраны метрополитена Екатеринбурга Лариса Шемякина.

«Если загорелся эскалатор, на котором едет пассажир, ему стоит бежать либо в начало, либо в конец полотна — в зависимости от того, какой выход ближе. Горящий эскалатор будет остановлен», — пояснила эксперт.

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Кроме того, во время пожара на станции сотрудники службы безопасности через громкоговоритель будут оповещать пассажиров о том, как им необходимо действовать.

«Будет включён резервный эскалатор. Он есть на всех станциях. А в том случае, если огонь захватит все движущиеся полотна, пассажиров будут вывозить проезжающие мимо составы», — рассказала Шемякина.

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