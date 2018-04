«ЭкзоАтлет» открывает представительство в Европе

В Европе создаётся компания ExoAtlet Global для коммерциализации разработок российской компании «ЭкзоАтлет», резидента ИТ кластера Фонда «Сколково», на мировом рынке. Создание компании предусматривается подписанным сегодня соглашением.Корейская компания Cosmo and Company Co., Ltd. инвестирует в сколковского резидента 5 миллионов долларов.Церемония подписания соглашения прошла в присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Российской Федерации господина У Юн Гына.

«ЭкзоАтлет» специализируется на разработке и производстве экзоскелетов, создании новых эффективных методик медицинской и социальной реабилитации пациентов с последствиями травмы спинного мозга, перенесённого инсульта, ДЦП, рассеянным склерозом и другими нозологиями. ExoAtlet Global будет финансировать R&D-центр «ЭкзоАтлета» в Москве. Производство экзоскелетов сохранится в России, откуда они будут экспортироваться в Европу. На 2018 год также запланированы открытия представительств компании в Японии, США и Китае. В 2019 году — в Индии.

Помощь резидентам по выходу на зарубежный рынок – одна из задач Фонда «Сколково», считаетКирилл Каем, Старший Вице-президент по инновациям Фонда. «Мы помогаем стартапам участвовать в международных выставках и форумах, представляем их решения в рамках бизнес-миссий. Но по-настоящему международной компания становится в тот момент, когда в неё начинают вкладываться независимые зарубежные инвесторы, когда в компанию приходят клиенты со всего мира. Именно они своими заказами и инвестициями подтверждают, что это лучшее и необходимое им решение, – подчеркивает Кирилл Каем. – “ЭкзоАтлету” в этом плане удалось достичь успеха: компания привлекает финансирование из Южной Кореи – одной из стран-центров технологических компетенций. И это является лучшей оценкой проекта».

В 2016 году в Южной Корее компания «ЭкзоАтлет» совместно с корейским партнером мистером О создала дочернюю компанию ExoAtlet ASIA, получившую 1,2 миллиона долларов в качестве инвестиций от Cosmo and Company Co., Ltd. О Джо Янг, CEO ExoAtlet ASIA, комментирует перспективы ExoAtlet: «По прогнозам экспертов, азиатский рынок в ближайшие десятилетие ждет бурное развитие в области реабилитационной робототехники. За первый месяц, после успешного прохождения сертификации в Корее было продано 8 «ЭкзоАтлетов». Мы планируем продавать экзоскелеты в клиники и физическим лицам для индивидуального использования. Во второй половине 2018 года планируется открытие компаний в Японии и Китае. Так же, во второй половине 2018 года ExoAtlet ASIA начнет продажи экзоскелетов в Сингапуре, Малайзии, Тайланде и Вьетнаме».

В свою очередь, Екатерина Березий, со-основатель компании «ЭкзоАтлет», отмечает возможности капитализации: «Выход с таким технологически сложным инновационным медицинским продуктом на иностранные рынки без поддержки означает самостоятельное прохождение всех процедур сертификации — CE Mark (Европа), FDA (США), CFDA(Китай), KFDA (Южная Корея), Япония; организацию клинических исследований, премаркетинг и организацию каналов дистрибуции. Участие Cosmo and Company в экспансии “ЭкзоАтлета” на мировые рынки дает надежду на быструю капитализацию компании».