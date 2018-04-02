Энрике Иглесиас и Анна Курникова провели время вместе на яхте в Майами

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

42-летний Энрике Иглесиас и 36-летняя Анна Курникова, как известно, избегают демонстрировать на публике личную жизнь, не рассказывают о своих отношениях в соцсетях и не появляются на светских тусовках. Однако время от времени папарацци удается поймать влюбленных в кадр, и как раз такой случай представился фотографам в минувшее воскресенье, когда католики отмечали Пасху.

Анна и Энрике были замечены вместе, когда садились на яхту, чтобы вдвоем отправиться на ней в океан. Иглесиас и Курникова взяли на борт своих собак, о жизни которых часто рассказывают в Instagram. Папарацци запечатлели, как испанский певец и бывшая первая ракетка мира переносили с берега на яхту вещи. И, надо сказать, одна из "сумок" пары внешне напоминала детскую переноску.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас в Майами

Возможно, пара взяла с собой и трехмесячных двойняшек Николаса и Люси, которые появились на свет 16 декабря. О рождении первенцев знаменитостей мир узнал из СМИ, и это событие стало полной неожиданностью, потому что о беременности Курниковой не сообщалось. Позже она и Энрике изменили привычным правилам не афишировать личную жизнь и показали малышей в Instagram.

Анна Курникова

Энрике Иглесиас